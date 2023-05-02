سلوفينيا تسهل قواعد الحصول على الإقامة

أصبح الآن من السهل الانتقال إلى سلوفينيا، العضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، لمواطني الدول الثالثة. الذين يرغبون في العيش والعمل أو الدراسة هناك، أو ببساطة الانضمام إلى أفراد أسرهم الذين يعيشون بالفعل في هذا البلد.

ونشرت حكومة سلوفينيا تغييرات جديدة على قانون الأجانب في الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا. مما أدى إلى إزالة العديد من العقبات التي تحول دون الحصول على تصريح إقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتتيح التعديلات على هذا القانون أيضًا إمكانية الحصول على تصريح إقامة من خلال إجراءات أسرع. بينما وسعت الحكومة اللغة السلوفينية المتاحة مجانًا أيضًا.

كما صرحت الحكومة في بيان صحفي أعلنت فيه نشر التغييرات الجديدة في الجريدة الرسمية للجمهورية: “إننا نوسع نطاق اللغة السلوفينية. المجانية ونقدم دورات المجتمع السلوفيني لجميع فئات الأجانب”.

في الوقت نفسه، تنص التعديلات على أن أفراد عائلات مواطني البلدان الثالثة الذين يعيشون في سلوفينيا. الراغبين في الانتقال إلى هناك للانضمام إليهم، سيحتاجون إلى إظهار دليل على المعرفة اللغوية عند مستوى الدخول A1.

في حين أن المستوى الأساسي A2 مطلوب لمن يحصلون على تصاريح إقامة دائمة.

ومع ذلك، في كلتا الحالتين، لن يصبح شرط المعرفة اللغوية ساريًا على الفور، لأنه حتى 27 أكتوبر 2023، لا يلزم تلبية هذا الشرط.

وتوضح الحكومة أنه “من 28 أكتوبر 2023 إلى 1 نوفمبر 2024 ، شهادة مشاركة في برنامج تعلم اللغة السلوفينية. والتعرف على المجتمع السلوفيني على مستوى الدخول في حالات تمديد تصريح الإقامة بسبب لم شمل الأسرة”.

واعتبارًا من 1 نوفمبر 2024 وما بعده، سيُطلب إثبات معرفة اللغة السلوفينية بالمستوى المطلوب. لجميع أولئك الذين يمدون تصريح إقامة مؤقتة بسبب لم شمل الأسرة والذين يتقدمون للحصول على تصريح إقامة دائمة.

التغييرات هي جزء من محاولة الحكومة السلوفينية لجذب المزيد من العمال الأجانب للانتقال إلى هذا البلد. في محاولة لمعالجة النقص في العمال، والذي ضرب في السنوات الأخيرة سلوفينيا وبقية الاتحاد الأوروبي.