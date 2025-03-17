سلوك شائع بعد الإفطار في رمضان يضر الصائم

حذّر الأطباء من النوم مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، إذ يترتب على ذلك مشاكل عديدة للجسم. لكونه لم يحصل على الوقت الكافي لعملية الهضم، ما يؤثر على جودة ساعات نوم الفرد. ويعتبر الأطباء وخبراء التغذية ذلك من السلوكيات الخاطئة التي ينتهجها البعض، والتي يجب التوقف عنها فورا.

النوم مباشرة بعد الإفطار في رمضان ليس هو الخيار الأمثل لعدة أسباب، على غرار تأثيره على الهضم حيث أن النوم بعد الأكل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الهضم، خاصة إذا كان الطعام غنيًا بالدهون أو السكريات.

تأثيره على نوم الليل: النوم بعد الإفطار يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في النوم في الليل. مما قد يؤثر على جودة النوم.

تأثيره على الطاقة: النوم بعد الإفطار يمكن أن يؤدي إلى شعور بالتعب والخمول، مما قد يؤثر على نشاطك اليومي.

بدائل النوم بعد وجبة الإفطار

الاسترخاء: بدلاً من النوم، يمكنك الاسترخاء قليلاً بعد الإفطار. مثل الجلوس في مكان هادئ أو الاستماع إلى الموسيقى.

التمارين الرياضية: يمكنك القيام بالتمارين الرياضية الخفيفة بعد الإفطار، مثل المشي أو اليوغا، لتحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات.

القيام بالأنشطة اليومية: يمكنك القيام بالأنشطة اليومية، مثل العمل أو الدراسة، بعد الإفطار، لتحسين التركيز والإنتاجية.

الحالات التي يجب فيها تجنب النوم بعد الإفطار

الناس الذين يعانون من مشاكل في الهضم: إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم، مثل الارتجاع المعدي أو الإسهال، يجب تجنب النوم بعد الإفطار.

الناس الذين يعانون من مشاكل في النوم: إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم، مثل الأرق أو النوم المضطرب، يجب تجنب النوم بعد الإفطار. والذين يعانون من مشاكل في الصحة: إذا كنت تعاني من مشاكل في الصحة، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، يجب تجنب النوم بعد الإفطار.

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