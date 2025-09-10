سلوم حداد في باتنة.. قبلة للعلم الجزائري وشهادة بالكرم الأوراسي

شهدت مدينة باتنة، عاصمة الأوراس، لحظة استثنائية مع حضور الممثل السوري الكبير سلوم حداد، الملقب بـفارس الدراما العربية، للمشاركة في فعاليات الطبعة الخامسة من مهرجان إيمدغاسن السينمائي الدولي.

وقد افتتح الفنان كلمته أمام الحضور بتقبيل العلم الجزائري، في مشهد مؤثر عبّر من خلاله عن عمق محبته وتقديره للجزائر شعباً وحكومة وقيادة.

ولم يتردد حداد في الاستشهاد ببيت شعري للإمام الشافعي يقول فيه:

“يا ضيفَنا لو زرتَنا لوجدتَنا

نحن الضيوفُ وأنت ربّ المنزل”

في إشارة بليغة إلى ما لمسه من كرم الجزائريين وحسن ضيافتهم، حيث ربط المعنى بروح الأصالة التي تميز المجتمع الجزائري.

كما وجّه الممثل الكبير تحية خاصة إلى الأوراس الأشم، مهد الثورة التحريرية وأرض أول رصاصة انطلقت ضد الاستعمار، مؤكداً أنه يحمل لهذا الوطن مكانة راسخة في قلبه، ومعرباً عن سعادته بالمشاركة في حدث سينمائي دولي يحتفي بالفن والإبداع على أرض الجزائر.

وبهذه الكلمات الصادقة، خطّ سلوم حداد رسالة محبة وتقدير للجزائر، أضفت على المهرجان بُعداً إنسانياً وثقافياً يعكس عمق الروابط بين الشعبين الجزائري والسوري.