سليماني: “أتمنى البقاء لموسم إضافي مع أندرلخت ولكن…”

عبر الدولي الجزائري، إسلام سليماني، عن رغبته في البقاء لموسم إضافي مع ناديه أندرلخت البلجيكي، الذي التحق به جانفي الفارط، قادما من بريست الفرنسي، بعقد ينتهي نهاية الموسم الجاري.

وفي تصريحات نقلها موقع “والفوت” البلجيكي، رد سليماني، عن إمكانية توقيع عقد جديد: “أتمنى ذلك، نعم، لكن هذا الأمر مرتبط بما ستقرره إدارة النادي”.

وعلى صعيد آخر، حصد الدولي الجزائري، ثناء أنصار أندرلخت، رغم مشاركته بديلا، في آخر 25 دقيقة من لقاء أمس، أمام فياريال الإسباني، في ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وعن تصفيقات الجماهير له مطولا، في ذات اللقاء، علق سليماني: “خرجة الأنصار أثلجت صدري بالطبع، حينما قدمت تعرضت للانتقادات…لكن الميدان هو أفضل طريقة للرد”.