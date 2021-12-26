سليماني أول المتوّجهين للدوحة لحظور تربص “الخضر”

غادر الدولي الجزائري إسلام سليماني فرنسا متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة. لمباشرة التحضيرات رفقة زملائه في المنتخب الوطني قبل موعد “كان” الكاميرون.

وسيكون سليماني معنيا بالتربص التحضيري الذي سيشرع فيه الناخب الوطني جمال بلماضي. رفقة لاعبيه بداية من يوم غد.

وكسّر مهاجم ليون الفرنسي حاجز الفيفا التي طالبت من المنتخبات الإفريقية إحترام قرار الاندية الأوروبية بضرورة البقاء تحت لواء النادي إلى غاية 3 جوان المقبل.

كما يؤكد مهاجم الخضر مجددا وفائه للألوان الوطنية، وسعيه وراء تعزيز رصيده التهديفي بداية بمباراة غامبيا الودية في الفاتح جانفي.

ووضع المهاجم الأسبق لشباب بلوزداد صورة له عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام” قبل ثواني من إمتطائه الطائرة، رافقها بوضعه “إيموجي” للعلم الجزائري.

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وتلقى الناخب الوطني، جمال بلماضي، أخبارا غير سارة بالمرة في الساعات الماضية، ستؤثر لا محالة على برنامج عمله قبل الكان. ووجهت الفيفا مراسلة للكاف، تعلمها بأن اللاعبين المعنيين بمباريات رسمية مع أنديتهم الأوروبية. خلال الفترة ما بين الـ27 ديسمبر والـ3 جانفي، مجبرون على البقاء مع فرقهم.

وسيكون الخضر من أبرز المتضررين من هذه التعليمة، بإعتبارهم سيضيعيون خدمات رياض محرز. وسعيد بن رحمة، خلال التربص الذي سيقام في قطر الأسبوع القادم.

ولن يكون بمقدور محاربي الصحراء اللحاق بالودية الأولى أمام غامبيا في الفاتح من جانفي القادم.

ومن المستبعد أيضا أن يشاركا في الودية الثانية أمام غانا في الخامس من ذات الشهر. لأنهما سيصلان الدوحة متأخرين بعد رحلة شاقة.

وسينطلق غدا التربص التحضيري للمنتخب الوطني بالعاصمة القطرية الدوحة بشكل رسمي استعدادا لمنافسة كأس امم افريقيا بالكاميرون.

وسيقود التربص الناخب الوطني جمال بلماضي المتواجد في الدوحة بحضور تعداد غير مكتمل وبغيات سبعة لاعبين بالنظر إلى التطورات التي حصلت مؤخرا بين المنتخبات واللاعبين الذي ينشطون في مختلف الدوريات الأوربية والعربية.