سليماني.. الرجل الشبح في “فينربخشة” !

يعيش الجزائري “إسلام سليماني” تحت ضغط كبير مع فريقه “فينربخشة” فلا الفريق يحقق نتائج إيجابية، ولا هو يسجل الأهداف.

ووصفت الصحافة التركية النجم الجزائري بالرجل الشبح بعد صيامه عن التهديف في الأسابيع الأخيرة وهو الذي تم التعاقد معه من أجل فك شفرة التهديف.

فـ”السوبر سليم” سجل هدف واحد في الدوري التركي من 10 مباريات شارك فيها مع فريقه وهذا الأمر الذي أغضب كثيرا جماهير “فينربخشة”.

فقد كان الجميع يعلق آمالا كبيرة على اللاعب السابق لنادي “ليستر سيتي” قبل أن يخيب “سليماني” آمال جماهيره وناديه لحد الآن.