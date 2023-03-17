سليماني: “الفضل في تأهلنا لربع النهائي يعود للفريق ككل”

أرجع إسلام سليماني، تأهل فريقه أندرلخت، أمس الخميس، إلى ربع نهائي دوري المؤتمرات، إلى المجهودات الجماعية.

وصرح سليماني، لموقع “يويفا”: “أنا لست بطل هذه المباراة، بالنسبة لي أظن أن الفضل يعود للمجموعة”.

كما أضاف: “أنا كنت على دكّة البدلاء، وزملائي تمكنوا من الصمود إلى غاية الدقيقة الـ75، أين دخلت وسجلت هدف الفوز”.

يذكر أن اسلام سليماني، قاد ناديه اندرلخت للتأهل إلى ربع نهائي دوري المؤتمرات، بتسجيله للهدف الوحيد في شباك منافسهم فياريال.