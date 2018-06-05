سليماني بعد وصوله للشبونة:”أنا في منزلي”

يبدو أن مهاجم المنتخب الوطني الجزائري إسلام سليماني راوده الحنين للأيام التي قضاها مع فريقه السابق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

حيث وبعد حلوله أمسية اليوم الثلاثاء بالعاصمة البرتغالية “لشبونة” رفقة المنتخب الوطني نشر فيديو على “ستوري” صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

ويُشير الفيديو لملعب “جوزي ألفالاد” معقل الفريق الأخضر والأبيض الذي شهد تألق السوبر سليم.

وأرفق مُهاجم الخضر الفيديو بعبارة:”منزلي” مايُؤكد تعلقه الشديد بالفريق الذي فتح له أبواب التألق في القارة العجوز.