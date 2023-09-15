سليماني حاسم في أول ظهور له مع كوريتيبا

دشّن الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مشواره مع ناديه كوريتيبا البرازيلي، بتمريرة حاسمة، ليلة الخميس إلى الجمعة.

وبالرغم من سقوط ناديه بنتيجة 2-4 أمام الضيف باهيا، إلا أن سليماني، ترك بصمته في الأنفاس الأخيرة، من المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ 23 من الدوري البرازيلي.

وشارك سليماني، أساسيا في المباراة إلى نهايتها وفي الدقيقة الـ 90+3، قدم تمريرة الهدف الثاني لزميله أندري راموس ناسيمينتو.

وعقب هذه الهزيمة، ازدادت وضعية كوريتيبا تعقيدا. بعدما تراجع الفريق إلى المركز الأخير برصيد 14 نقطة، على بعد 11 خطوة كاملة عن منطقة النجاة من السقوط.