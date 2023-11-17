سليماني على بعد خطوة من الانفراد بقائمة تاريخية في إفريقيا

نجح الهداف التاريخي للخضر، إسلام سليماني، في معادلة رقم كل من الإيفواري ديديه دروغبا، والكاميروني صامويل إيتو والبوركينابي ميموني داغانو، ضمن قائمة أفضل هداف في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال.

وبهدفه أمس الخميس، في مرمى منتخب الصومال ضمن افتتاح لقاءات الخضر في تصفيات المونديال، وصل سليماني، إلى هدفه رقم 18 في ذات المنافسة كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في التصفيات بالتساوي مع دروغبا وإيتو وداغانو.

وسيكون الهداف التاريخي للخضر، أمام فرصة حقيقية للانفراد بصدارة أفضل الهدافين الأفارقة في تصفيات المونديال. على اعتبار أنه تنتظره 9 لقاءات مع المنتخب في تصفيات نسخة 2026، بداية من لقاء الموزمبيق المرتقب هذا الأحد.

وعلى صعيد آخر، وصل سليماني، إلى هدفه الـ 44 رفقة المنتخب الوطني. معززا بذلك صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للخضر بفارق 8 أهداف عن أقل ملاحقيه عبد الحفيظ تاسفاوت.