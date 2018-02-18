سليماني في الجزائر ويتدرب وحيدا بسيدي موسى

أجرى الدولي الجزائري إسلام سليماني، حصة تدريبية اليوم الأحد، بمركز سيدي موسى، مستغلا الإجازة التي منحها اياه فريقه نيوكاستل الإنجليزي.

وكشف الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن سليماني إستفاد من يومين راحة، من طرف ناديه نيوكاستل، لزيارة عائلته بالجزائر.

وخلال تواجده بأرض الوطن، تنقل سليماني لمركز سيدي، أين خاض حصة تدريبية منفردا، حسب برنامج تلقاه من مدرب ناديه الإنجليزي.

وكشف موقع “الفاف”، أن مهاجم الخضر، أسلام سليماني، سيغادر أرض الوطن يوم غد، ليعود إلى صفوف ناديه الجديد في إنجلترا.