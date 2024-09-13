سليماني: “في المنتخب كلنا إخوة وأصدقاء وهذا سر قوتنا”

أكد الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، بأن قوة “الخضر” في العلاقة القوية والمميزة بين اللاعبين.

وتحدّث سليماني، العائد إلى البطولة الجزائرية بعد 11 سنة، من بوابة ناديه السابق، شباب بلوزداد، عن العلاقة التي تجمع لاعبي المنتخب، وذلك، في حوار مقتضب مع “يوتيوبر” جزائري، مقيم بألمانيا.

وقال سليماني، ردا عن صديقه المقرب: “في المنتخب كلنا أصدقاء.. أظن أن رياض محرز ورايس مبولحي الأقرب، لأن رياض لعب معي في ليستر سيتي، وكنا نعيش تقريبا معا”.

قبل أن يضيف، مهاجم الخضر، في تصريحات من ملحق ملعب “نيلسون مانديلا” قبل سفرية فريقه أمس إلى باماكو المالية. تحسبا لملاقاة الجمارك البوركينابي، في دوري الأبطال: “كلنا أصدقاء وإخوة، وهذه قوة المنتخب”.

وأبلغ “اليوتيوبر” المقيم بألمانيا، سليماني بأنه التقى في دورتموند برامي بن سبعيني، الذي أخبره بأنه هو اللاعب الأكثر مزاحا والمضحك في المنتخب، ليرد “السبور سليم”: “نعم سيقول لك سليماني.. ويأتي بعدي توقاي، الذي نحب كثيرا أن نمازحه”.