سليماني: “كونتي أرادني في انتر ميلان لتعويض لوكاكو”

فجّر الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكد بأنه كان قريبا من حمل ألوان نادي انتر ميلان الإيطالي.

وفي حوار خص به موقع الصحفي الإيطالي الشهير، جيان لوكا دي مارزيو. قال سليماني: “حينما كنت في موناكو سنة 2020، كنت على بعد خطوة من التوقيع في انتر ميلان”.

وأضاف الهداف التاريخي للخضر: “أنطونيو كونتي (مدرب الانتر حينها) أرادني أن أعوض لوكاكو، الذي أصيب حينها”.

قبل أن يستدرك سليماني: “لكن كان ذلك في الـ 31 جانفي، ولم يكن هناك متسع من الوقت للأسف، أردت ذلك”.

وختم اللاعب الحالي لنادي ميتشلن البلجيكي ممازحا الصحفي الذي حاوره: “ربما يوما ما من يعلم، في سن الـ 35 لازلت شابا (يبتسم).”