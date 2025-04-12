سليماني: “لازلت أُؤمن بالعودة إلى المنتخب”

أكد الهداف التاريخي لـ “الخضر” ومهاجم نادي ويسترلو البلجيكي، اسلام سليماني، بأن لم يفقد أبدا الأمل في العودة مجددا إلى المنتخب الوطني.

وسُئل سليماني، الذي سيحتفل يوم الـ 18 جوان القادم، بعيد ميلاده الـ 37، حول إذا ما كان يفكر في الاعتزال دوليا، بسبب تقدمه في السن، غير أنه رد قائلا: “لا، إطلاقًا.. لماذا أتوقف؟”.

وواصل مهاجم “الخضر” الذي يلعب معارا. في فريقه البلجيكي، إلى نهاية الموسم من شباب بلوزداد: “يجب أن تكون هناك أهداف في الحياة. وسأؤمن بالعودة إلى المنتخب إلى حين التوقف عن اللعب نهائيا”.

كما أوضح سليماني، بأنه لا يفكر في اعتزال الكرة في الوقت الحالي. وقال: “لاحظتُ أن اللاعبين الذين يبدؤون مسيرتهم على أعلى مستوى، في وقت مبكر جدا، هم أول من يتوقفون. إنهم يتعبون بسرعة.”

مضيفا في حوار خص به صحيفة “dhnet” البلجيكية: “بدأت اللعب في أوروبا، وأنا في الـ 25 من عمري.. جسديا. لازلت أشعر أنني بحالة جيدة، ولا يزال أمامي الكثير لتقديمه”.

في المقابل، وصف سليماني، تتويجه رفقة “الخضر” بكأس أمم إفريقيا 2019. بمصر، بـ “أفضل لحظة في مسيرته الكروية”.

كما عرج للحديث عن مشاركته في مونديال 2014 بالبرازيل، ومواجهة ألمانيا في الدور الثاني، مؤكدا بأن تلك الحظات تبقى راسخة، لاسيما وأنه حلم بها طيلة حياته.