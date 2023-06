سليماني مطلوب في انجلترا واليونان

يواصل مستقبل الدولي الجزائري، إسلام سليماني، صنع الحدث في الوسط الإعلامي الأوروبي، في ظل كثرة الاهتمامات بخدماته من طرف العديد من الأندية.

ويتواجد مهاجم الخضر، حرا من أي التزام بعد نهاية عقده مع أندرلخت البلجيكي، الذي التحق به جانفي الفارط لـ 6 أشهر.

وكشف صحفي “ليكيب” الفرنسية، نبيل جاليت، بأن سليماني، يملك عرضا للبقاء في أندرلخت، وتشكيل ثنائية رفقة الدنماركي كاسبر دولبرغ، الذي اقترب من النادي البلجيكي.

كما أوضح الصحفي الفرانكو جزائري، في تغريدة له أمس الخميس، على حسابه في “تويتر” بأن الدولي الجزائري، يملك اهتمامات جدية من نادي باوك سالونيكا اليوناني ونادي واتفورد الناشط في “الشامبين شيب” الانجليزية.

مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سليماني، يملك عروضا أخرى من الخليج، ويرغب بشدة في البقاء في جو تنافسي، تحسبا للمشاركة مع الخضر في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، وتصفيات مونديال 2026.

Slimani a toujours une offre d’Anderlecht où il pourrait former un duo avec Dolberg. Il a des intérêts concrets du PAOK Salonique et Watford. Des pistes également dans le Golfe. Le joueur souhaite rester compétitif avec sa sélection nationale dans la perspective CAN voire CM. pic.twitter.com/d4sv5V8vmX

— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) June 29, 2023