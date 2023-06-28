سليماني يرفض البقاء في أندرلخت لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية بلجيكية صادرة اليوم الأربعاء، عن الأسباب الحقيقية التي وقفت، ضد استمرار الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مع نادي أندرلخت.

وفي هذا الصدد، أوضح موقع “laredazione” بأن أندرلخت، يرغب بشدة في الاحتفاظ بسليماني. الذي تألق خلال الـ 6 أشهر، التي لعبها مع النادي بداية من جانفي الفارط، قادما من بريست الفرنسي.

مضيفا بأن مهاجم الخضر، هو الآخر لم يعارض فكرة البقاء مع أندرلخت. لاسيما وأنه تأقلم سريعا مع النادي و”السوبر ليغا” البلجيكية. غير أن العرض، الذي قدّمه أندرلخت، لم يكن في مستوى تطلعات سليماني.

وأشار ذات الموقع بأن أندرلخت، عرض عقدا لسنة واحدة. مع رفع راتبه، مقارنة بما كان يحصل عليه الموسم الفارط. ولكن غالبية ما جاء في عقده بخصوص أجرته، يستند على أداءه.

مضيفا في المقابل، بأن سليماني، فهم جيدا بأن أندرلخت، يبحث عن مهاجم جديد لخلافته، والدنماركي كاسبر دولبيرغ، لاعب هوفنهايم الألماني الأقرب لخلافته.

وعليه أكد الموقع البلجيكي، أن سليماني على يقين، بأنه لا يملك أي ضمانات، والأمر سيكون صعب عليه من أجل اللعب بانتظام، وهو ما جعل مفاوضات التجديد تسقط في الماء.