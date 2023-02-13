سليماني: “مهمتي تسجيل الأهداف لمساعدة فريقي”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر اسلام سليماني، بأن الهدف الذي سجله مع أندرلخت، يدخل ضمن مهامه في الفريق، مؤكدا سعيه دائما لتقديم الأفضل.
وصرح سليماني، عقب فوزهم على تروويدنس: “سعيد بأول هدف لي مع أندرلخت خاصة وأنه تزامن مع أول مباراة لي داخل الديار”.
كما أضاف هداف المنتخب الوطني: “مهمتي هي تسجيل الأهداف، حين أتلقى كرات بإمكاني القيام بعملي”.
وتابع إسلام سليماني: “الأهم بالنسبة لي هو الفريق ككل، والمهم بالنسبة لي دائما هو تقديم أفضل ما لدي لفائدة المجموعة”.
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