سليماني: “مهمتي تسجيل الأهداف لمساعدة فريقي”

اعتبر اسلام سليماني، بأن الهدف الذي سجله مع أندرلخت، يدخل ضمن مهامه في الفريق، مؤكدا سعيه دائما لتقديم الأفضل.

وصرح سليماني، عقب فوزهم على تروويدنس: “سعيد بأول هدف لي مع أندرلخت خاصة وأنه تزامن مع أول مباراة لي داخل الديار”.

كما أضاف هداف المنتخب الوطني: “مهمتي هي تسجيل الأهداف، حين أتلقى كرات بإمكاني القيام بعملي”.

وتابع إسلام سليماني: “الأهم بالنسبة لي هو الفريق ككل، والمهم بالنسبة لي دائما هو تقديم أفضل ما لدي لفائدة المجموعة”.