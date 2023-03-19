سليماني هدافا رفقة اندرخلت خلال مواجهة أود لوفين

تمكن الدولي الجزائري إسلام سليماني من تسجيل هدفا شخصيا له في مباراة، اليوم الأحد، بين اندرلخت أمام المستضيف أود لوفين.

وفتح اسلام سليماني باب التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة 33 من عمر المباراة، عن طريق ضربة جزاء، التي تجري ضمن الجولة 30 من البطولة البلجيكية بملعب “دين دريف”.

و حطّم سليماني كل الأرقام في النادي البلجيكي رغم قدومه المبكّر إلى النادي العريق. كما يصنع الحدث في بلجيكا بحكم رصيده التهديفي المبهر.

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