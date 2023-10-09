سليماني هدافا وينعش حظوظ كوريتيبا في البقاء في الدرجة الأولى

قاد مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني، أمس الأحد، فريقه كوريتيبا لتحقيق فوز جديد في الدوري البرازيلي أمام أتلتيكو مينيرو.

وذلك برسم الجولة السادسة والعشرين من البطولة البرازيلية.

وشارك سليماني، أساسيا في اللقاء ولعب كامل أطوار اللقاء، ووقع هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 90+ من الشوط الثاني.

ونال مهاجم الخضر تنقيط جيد في المواجهة، بعلامة 7.2 كأفضل ثالث علامة في المواجهة بعد كل من لاعب المنافس باولينيو بـ7.6، وزميله ديغو أوليفيرا صاحب العلامة 7.5.

للإشارة، بهدف سليماني في المباراة التي انتهت بفوز كوريتيبا بهدفين مقابل هدف، يكون سليماني قد منح 3 نقاط غالية لفريقه في سباق ضمان البقاء.

حيث غادر الفريق الأخضر والأبيض المركز الأخير في البطولة وارتقى للمركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة قبل 12 جولة من نهاية البطولة.

بالإضافة لهذا، رفع “السوبر سليم” رصيده للمساهمة رقم 4 في 5 مواجهات خاضها مع كوريتيبا، بـ3 أهداف وتمريرة حاسمة.