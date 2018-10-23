“سليماني” و”بن زية” يتحصلان على أخبار سارة في “تركيا”

تحصل الثنائي الدولي الجزائري، إسلام سليماني وياسين بن زية، على أخبار سارة في تركيا، بعد تعافيهما من الإصابة بشكل كُلي.

وشارك “سوبر سليم” في التدريبات الجماعية لناديه “فينرباتشي” بصفة طبيعية، أمس الإثنين، بعد غياب لأكثر من أسبوعين بسبب مُشكل عضلي.

وتواجد، بن زية هو الآخر في تمارين “الكناري”، مظهرا جاهزية كبيرة، لإسترجاع مكانته في تشكيلة المدرب الهولندي “فيليب كوكو” سريعا.

ويترقب المُتابعون، مُشاركة مُهاجمي المنتخب الوطني خلال المواجهة التي تجمع فريقهما أمام “أندرلخت”، سهرة بعد غد الخميس في “الأوروبا ليغ”.