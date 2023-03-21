سليماني ومحرز ضمن “التوب3” لأفضل الهدافين العرب في 2023

يتواجد ثنائي المنتخب الوطني الجزائري، إسلام سليماني ورياض محرز، ضمن قائمة “التوب 3” الخاصة بأفضل الهدافين العرب خلال سنة 2023.

وأعد موقع “العربي الجديد” اليوم الثلاثاء، قائمة تضم أفضل الهدافين العرب في السنة الجديدة، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي، وشهدت القائمة تواجد ثنائي الخضر، سليماني ومحرز على التوالي.

وتصدر القائمة الدولي المغربي، ومهاجم فريق إشبيلية الإسباني، يوسف النصيري بـ 10 مرات في مختلف المنافسات.

بينما حل سليماني، في الوصافة بـ 8 أهداف في 2023، منها 7 بقميص أندرلخت البلجيكي الذي التحق به جانفي الفارط، وآخر مع فريقه السابق بريست الفرنسي.

في حين جاء لاعب الخضر الآخر، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، ثالثا كواحد من أكثر اللاعبين العرب مساهمة في الأهداف خلال السنة الجديد، بتسجيله 7 أهداف وصناعة 5 أخرى.