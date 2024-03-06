سليماني يحسم قراره بخصوص مستقبله مع الخضر

حسم الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، ومهاجم نادي ميشلين البلجيكي، إسلام سليماني، موقفه النهائي بخصوص مواصلة مغامرته الدولية من عدمها.

وانتشرت بعد خيبة الإقصاء المبكر من “كان” كوت ديفوار، أخبار تحدثت عن نية سليماني، رفقة عدد من كوادر الخضر، في وضع حد لمسيرتهم الدولية.

وكشف موقع “وين وين” القطري، نقلا عن مصادره الخاصة، بأن سليماني لا يفكر إطلاقا في وضع حد لمسيرته الدولية.

مبرزا بأن لاعب شباب بلوزداد السابق، يرى بأن الوضع الحالي يسمح له بالبقاء ضمن المجموعة، حيث تعتبر الخيارات في منصبه قليلة جدا، باعتبار أن بونجاح يعد الخيار الوحيد المتاح، في وقت يتم توظيف الثنائي عمورة وغويري في مركز الجناح الأيسر.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن سليماني، يخطط لمواصلة مشواره الدولي إلى غاية كأس العالم 2026. والتي تعتبر من بين الأهداف الرئيسية التي يرغب في تحقيقها قبل الاعتزال. من أجل الخروج من الباب الواسع، وتعويض الإخفاق الكبير بعدم التأهل إلى نسختي 2018 و2022.

وفي المقابل، أكد الموقع القطري، نقلا عن مصادره بأن سليماني. يرغب في استغلال تربص مارس الحالي، من أجل التقرب من المدرب الجديد بيتكوفيتش، حيث يريد الحديث بشكل مباشر معه حول وضعيته، والتأكيد له بأنه ما زال يستطيع إفادة المنتخب في الفترة القادمة.