سليماني يحسم موقفه من العودة إلى الجزائر

حسم الدولي الجزائري، ومهاجم نادي ميشلين البلجيكي، إسلام سليماني، موقفه بشكل نهائي، من العودة إلى الجزائر.

وينتهي عقد مهاجم الخضر، مع نادي ميشلين البلجيكي، الصائفة الحالية. ولا توجد أي نية للاحتفاظ به، الأمر الذي جعل العديد من التقارير ترشحه، للعودة إلى الجزائر، من بوابة ناديه السابق شباب بلوزداد.

وكشف الإعلامي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، صحفي “ليكيب” الفرنسية. بأنه تواصل مع سليماني، من أجل استفساره حول إمكانية عودته إلى الجزائر.

ونشر الصحفي ذاته، رد سليماني، حول هذا السؤال، على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”، وقال مهاجم الخضر: “سمعت أخبار تتحدث عن تفاوضي مع أندية جزائرية، وهذا أمر لا أساس له من الصحة”.