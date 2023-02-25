سليماني يدفع الصحافة البلجيكية لمراجعة حساباتها

حظي مهاجم الخضر، إسلام سليماني، بثناء الجماهير والصحافة البلجيكية على حد سواء، بعد مساهمته الفعالة في تأهل ناديه أندرلخت إلى ثمن النهائي نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على حساب نادي لودوغوريتس البلغاري.

وساهم سليماني، الذي كان عرضة للانتقادات منذ انتقاله إلى بلجيكا، في آخر أيام الميركاتو الشتوي، بشكل كبير في تأهل فريقه، بعد أن كان وراء هدفي الفوز، بتسديده كرة الهدف الأول التي اصطدمت بمدافع المنافس قبل أن تسكن الشباك ليعود ويقدم تمريرة حاسمة.

واعترف موقع “فوتبال كرانت” البلجيكي، في تقرير مطول على تألق سليماني، بأنه كانت هناك شكوك حول نجاح صفقة مهاجم الخضر، مضيفا: “لكن بعد أقل من شهر يتعين علينا الآن إعادة النظر في رأينا بالكامل”.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن سليماني لا يمكنه لعب 90 دقيقة، ولكنه يقوم بالكثير فوق أرضية الميدان، وهو يقاتل على الكرة ويجعل اللاعبين من حوله أفضل، وأضاف: “ما يمكن قوله بخصوص سليماني هو أنه أبرز التحويلات الشتوية ذات التأثير الفوري”

جدير بالذكر أن سليماني، لعب مع أندرلخت 5 لقاءات منها 3 كأساسي، سجل خلالها هدفا وصنع آخرا.