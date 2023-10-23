سليماني يسقط للمرة الثانية على التوالي مع كوريتيبا

شارك مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني، أمس الأحد، أساسيا في مواجهة فريقه كوريتيبا أمام بالميراس برسم الجولة 28 من الدوري البرازيلي.

وجدد مدرب كوريتيبا تياغو كوسلوسكي، ثقته في مهاجه الجزائري، وأقحمه أساسيا في المواجهة السابعة على التوالي.

وبصم سليماني على مستوى متوسط في مواجهة بالميراس، رغم مشاركته لغاية الدقيقة 88 من الشوط الثاني.

ولم يتمكن المهاجم سليماني، من تقديم مستويات كبيرة في اللقاء، نظرا لقوة المنافس الذي يحتل المركز الرابع في البطولة.

ونال “السوبر سليم” تنقيط 6.6 في اللقاء، بعد أن لمس 37 كرة قدم منها 23 تمريرة ناجحة، ومرر تمريرة مفتاحية واحدة.

كما فاز سليماني بثلاث صراعات ثنائية، وسدد تسديدة واحدة على المرمى وخارج الإطار.

وللإشارة، حقق سليماني فوزين من أصل 7 مباريات مع فريقه كوريتيبا الذي لايزال يقبع في المركز قبل الأخير في البطولة.