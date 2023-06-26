سليماني يصل لطريق مسدود مع أندرلخت!

كشفت تقارير إعلامية بلجيكية، أمس الأحد، عن فشل مفاوضات تجديد عقد المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، مع فريقه أندرلخت.

وحسب مانقله موقع “FOOTNEWS” البلجيكي، عن موقع Het Laatste Nieuws، فإن سليماني تفاوض في الأسابيع الماضية مع إدارة ناديه أندرلخت، وإنتهت دون الوصول لإتفاق بين الطرفين.

وأضاف المصدر، أن الطرفين لم يصلا بعد لإتفاق يرضي الطرفين، ومغادرة هداف المنتخب الوطني سليماني فريق أندرلخت، أصبحت وشيكة.

للتذكير، إنضم سليماني لنادي أندرلخت في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من براست الفرنسي، وشارك 19 مباراة في كل المنافسات، وتمكن من تسجيل 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.