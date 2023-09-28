سليماني يفتتح عداده التهديفي مع كوريتيبا

تمكن المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، من افتتاح عداده التهديفي مع ناديه كوريتيبا في الدوري البرازيلي هذا الموسم.

وذلك برسم مواجهة ناديه كوريتيبا أمام ساوباولو برسم الجولة الرابعة والعشرين من الدوري البرازيلي.

وقرّر المدرب تياغو كوسلوسكي، تجديد ثقته في مهاجمه سليماني، للمرة الثالثة على التوالي وأشركه أساسيا في مواجهة ساوباولو، وتمكن مهاجم الخضر من تسجيل هدف الفريق الوحيد في اللقاء في الدقيقة 51 من الشوط الثاني.

وحقق سليماني أرقاما جيدة في اللقاء الذي بدأه أساسيا ولغاية الدقيقة 78 من المواجهة ونال تنقيط 7.1، بعد أن بلغت نسبة نجاح تمريراته بنسبة 72%، وفاز بثلاثه صراعات ثنائية.

وانتهت المواجهة بانهزام كوريتيبا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ليستمر في النادي الأخضر والأبيض سلسلة النتائج السلبية واحتلال المركز الأخير في الدوري البرازيلي.

يجدر الإشارة، بعد هدف سليماني هذا، يكون قد حقق المساهمة التهديفية الثانية مع فريقه هذا الموسم، بعد أن سبق له أن بصم على تمريرة حاسمة في مواجهة باهيا في الجولة الثانية والعشرين.