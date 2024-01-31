سليماني يقترب من العودة إلى البطولة البلجيكية

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الأربعاء، عن إقتراب عودة مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني للعب في أوروبا، من بوابة البطولة البلجيكية.

وحسب ما كشفه الصحفي الرياضي البلجيكي، “Sacha Tavolieri” عبر منصة “إكس”، فإن سليماني في طريقه إلى بلجيكا، اليوم الأربعاء، للإنضمام إلى نادي ميتشلن الناشط في الدرجة الأولى البلجيكية، لغاية نهاية الموسم الحالي.

وسيجتاز “السوبر السليم” الفحص الطبي للإنضمام إلى ناديه الجديد، اليوم الأربعاء.

وللإشارة، سبق لمهاجم الخضر سليماني، أن خاض تجربة قصيرة في البطولة البلجيكية، بنادي أندرلخت، الموسم الماضي لمدة 6 أشهر، وخاض معه 16 مواجهة وسجل 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.