سليماني يقود هجوم أندرلخت أمام جينت

جدد مدرب نادي أندرلخت البلجيكي، بريان ريمر، الثقة في مهاجمه الدولي الجزائري، إسلام سليماني، تحسبا لمباراة اليوم الأحد، أمام الضيف جينك، ضمن الجولة الـ 33 من الدوري المحلي.

وأعلن ريمر، عن تشكيلته الأساسية التي اختارها لمواجهة. خامس ترتيب الدوري البلجيكي. والتي شهدت تواجد اسم مهاجم الخضر. إسلام سليماني، الذي يشارك أساسيا للمرة الثانية على التوالي.

وكان سليماني. قد ضيع مباراة الجولة الـ 31 أمام نادي يوبين. بداعي الإصابة، وفضل مدربه ريمر، بعد تعافيه، إشراكه بديلا في الجولة الـ 32 أمام فيستيرلو، قبل أن يشركه أساسيا في ذهاب ربع نهائي المؤتمر الأوروبي، أمام ألكمار الهولندي.

وحامت الشكوك، حول إمكانية مواصلة سليماني، كأساسي في لقاءات أندرلخت، بعد تألق بديله بينيتو رامان، وتسجيله هدف الفوز على يوبين.

إلا أن تلك الشكوك زالت سريعا، بعدما تأكد بأن سليماني، هو الخيار رقم واحد في مخططات التقني البلجيكي الهجومية.