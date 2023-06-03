سليماني يلمّح إلى عدم رغبته في البقاء مع أندرلخت

لمّح الدولي الجزائري، إسلام سليماني، إلى عدم تحمّسه للاستمرار مع ناديه أندرلخت البلجيكي، رغم رغبة الأخير، في تمديد عقده.

وينتهي عقد مهاجم الخضر، مع الفريق البلجيكي جوان الجاري، بعدما التحق به جانفي الماضي، قادما من بريست الفرنسي، بعقد لـ 6 أشهر.

ونشر سليماني، عبر خاصية “ستوري” في حسابه الشخصي على موقع “أنستغرام” مثل يقول: “عليك أن تعرف كيف تغادر الطاولة عندما لا يتم تقديم الاحترام”.

وهي الرسالة، التي نقلها موقع “والفوت” البلجيكي، والذي أكد بأن المثل، يعتبر ردا نهائيا من سليماني، الذي لا يرغب في الاستمرار مع أندرلخت.

كما أفاد ذات المصدر، بأن الدولي الجزائري. الذي تألق في النصف الثاني من موسم الدوري البلجيكي، بتسجيله 8 أهداف في 10 لقاءات. سيلتحق بنسبة كبيرة بأحد الأندية الخليجية، أين يملك عروضا بالجملة.