سليمان شنين يقدم أوراق إعتماده لوزيرة الخارجية الليبية

قدم سليمان شنين، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للجزائر لدى ليبيا لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش. واستقبلت الوزيرة، شنين، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

ونقل السفير في مستهل اللقاء تحيات وزير الخارجية رمطان لعمامرة، لوزيرة الخارجية الليبية. وكذا تمنياته للشعب الليبي بمزيد الاستقرار والتقدم.

كما أشاد شنين، بالحضور المتميز للوزيرة الليبية، في كل اللقاءات الإقليمية والدولية وقيادتها للدبلوماسية الليبية بكل جذارة واستحقاق.

ومن جهتها أعربت الوزيرة خلال اللقاء عن شكرها وتقديرها للجزائر الشقيق رئاسة وحكومة وشعبا. كما شكرت الجزائريين على دعمهم ومساندتهم الدائمة لاشقائهم في ليبيا، وحرصهم على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة.

كما طلبت الوزيرة في نهاية اللقاء نقل تحياتها لوزير الخارجية. متمنية للشعب الجزائري المزيد التقدم والازدهار.

وأعربت الوزيرة، للسفير عن تمنياتها له بطيب الإقامة على الأراضي الليبية. كما أكدت على أنه سيجد كل تعاون من وزارة الخارجية لمساعدته في أداء مهامه.

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تعيين سليمان شنين سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى ليبيا

أفاد بيان للخارجية الجزائرية عن موافقة الحكومة الليبية على اعتماد سليمان شنين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة ليبيا. وكان سليمان شنين قد شغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

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