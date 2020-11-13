سليم بوقرموح.. باحث جزائري ضمن الطاقم الطبي لمخابر “فايزر” الأمريكية

تضمنت قائمة الطاقم الطبي للشركة العالمية لتصنيع الأدوية الأمريكية “فايزر” باحثا جزائريا.

الباحث الجزائري، سليم بوقرموح، يشغل اليوم منصب المدير المساعد المسؤول عن الأبحاث السريرية وتطوير اللقاحات، بمخابر “فايزر” الأمريكية، التي أعلنت توصلها للقاح مضاد لفيروس كورونا.

حيث كتب البروفيسور سليم بوقرموح، عبر حسابه الرسمي على “Linkedin”، قائلا “العلم سيفوز”.

وتابع الباحث الجزائري “أنا فخور للغاية ومحظوظ جدا لكوني جزءً من الفريق الذي يقود هذه التجارب السريرية”.

البروفيسور “سليم بوقرموح”.. أزيد من 8 سنوات خبرة في إجراء البحوث

كرس البروفيسور بوقرموح حياته في إجراء البحوث السريرية والتحويلية عبر العديد من المخابر ت الكبرى في العالم، أبرزها في جامعة “بويتييرس” بفرنسا، وجامعة “مونتريال” بكندا ومعهد “ماساتشو ستس” للبحوث التكنولوجيا بسنغافورة.

ونشر الباحث الجزائري أزيد من 10 مقالات مرجعية، عرضت في أكثر من 11 مؤتمرا دوليا.

من جامعة الجزائر إلى “مونتريال”.. ثم مخابر “فايزر” الأمريكية لإنتاج لقاح “كوفيد -19”

بداية الباحث الجزائري، كانت في تخصص الطب، في جامعة الجزائر سنة 1996-1987.

بعدها تحصل على دبلوم “الدراسات الطبية المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة وعلم الجراثيم” بجامعة الجزائر سنة 1998-2001.

إنتقل البروفيسور بوقرموح بعد ذلك إلى كندا، أين إلتحق بالمجلس الطبي الكندي لتقييم الإمتحانات “MCCEE ” سنة 2007.

عام 2010 إلى غاية 2012، شارك البروفيسور بوقرموح في معهد “ماساتشوستس للتكنولوجيا للأبحاث والتكنولوجيا” بسنغفورة تخصص علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة.

ثم قرر الإستقرار في أمريكا، وإلتحق بجامعة “هافارد” وتحصل على شهادات دولية سنة 2014-2015.

بداية المشوار المهني كان بمستشفى “مصطفى باشا”

خبرة، البروفيسور الباحث الجزائري، سليم بوقرموح، الأولى في العمل، كانت بالمستشفى الجامعي “مصطفى باشا” بقسم طب الأطفال والتوليد.

بعدها شغل منصبا بمركز “بيار وماري كوري” بقسم جراحة الصدر، عام 1995 إلى غاية 1961.

انتقل الباحث الجزائري بعدها إلى معهد باستور عام 1998 – 2001.

ثم قرر الباحث بوقرموح الهجرة نحو كندا، وشغل عدة مناصب منها دكتور بجامعة “مونتريال” عام 2003 الى 2010.

لينتقل بعدها إلى أمريكا، وأين افتك منصب مدير مساعد في البحث والتطوير اللقاحات بمخابر “فايزر” الدولية منذ سنة 2017.