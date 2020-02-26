سليم دادة.. إصدار نص قانوني خاص ببطاقة الفنان قريبا

كشف كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي سليم دادة اليوم الأربعاء خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية بخصوص بطاقة الفنان أنه هناك نص قانوني سيصدر قريبا.

ويتمثل النص القانوني في التأسيس القانوني لبطاقة الفنان وهو تثمين وترويج للمكتسبات التي تنجم عن البطاقة ليصبح إسمها بطاقة الهوية الفنية.

وشدد سليم دادة على إدراج الثقافة كمصدر للترويج من خلال خلق سوق فنية وتشجيع المقاولاتية الثقافية.

وأضاف أن مصالح القطاع تعمل على تشجيع المقاولاتية من خلال تنظيم صالون دولي للمقاولاتية الثقافية جوان المقبل.