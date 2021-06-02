سليم دادة يُتوج بوسام النجمة الإيطالية تقديرا لأعماله الموسيقية

أعلن الفنان سليم دادة، عن تتويجه بوسام من قبل السفير الإيطالي في الجزائر، جيوفاني بولييزي، بدرجة “ضابط وسام النجمة الإيطالية”.

وجاء هذا التكريم، تقديرا لأعمال دادة الموسيقية ولمساهمته المتواضعة في تعزيز أصر الصداقة والتعاون بين الجزائر وإيطاليا في المجال الثقافي.وتم هذا التكريم، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الجمهورية الإيطالية ونيابة عن رئيس الجمهورية الإيطالية.

وأكد دادة، إن هذا التكريم، شرف كبير وفخر له بهذا الامتياز الذي يأتي من بلد عزيز على قلبه وفكره.وأشار دادة، إلى إنه يمكن متابعة برنامج احتفال يوم الجمهورية الإيطالية على مختلف صفحات ومواقع السفارة الإيطالية في الجزائر.

ويشارك دادة، في عرض موسيقي حي مع أوركسترا شباب الجزائر، أين سيؤدي النشيدين الوطنيين الجزائري والإيطالي، بتوزيع كتبه خصيصا لهذه المناسبة.بالإضافة إلى مقطوعة “لحن الوداع” للتشيلو المنفرد وأوركسترا القوسيات، المقتطفة من الموسيقى التصويرية التي ألفها الفنان لفيلم “بن بولعيد” سنة 2008.