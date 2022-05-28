سماء مكة المكرمة تشهد حدثا مميزا اليوم

تشهد سماء مكة المكرمة، حدثا مميزا اليوم السبت، حسب ما أعلنت عنه الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية.

وقالت الجمعية الفلكية،​ أن سماء مكة المكرمة ستشهد اليوم تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهراً، وهو التعامد الأول للشمس لهذا العام.

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كما أورد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره، أنه عند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها حوالى 90 درجة.

مضيفا أن ظل الكعبة سيختفي تماما مع ظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرا.

وأشار المهندس، إلى أن الشمس ستكون مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

مضيفا أنه وأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان وذلك خلال شهر ماي. وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء آتيةً من مدار السرطان في شهر جويلية.

هذا وتحدث ظاهرة تعامد الشمس بسبب موقع الكعبة المشرفة بين خط الإستواء ومدار السرطان، حسب ذات المهندس.

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