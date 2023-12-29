سمكة قرش تلتهم مراهقا في أستراليا

هاجمت سمكة قرش، راكب أمواج يبلغ من العمر 15 عاما، قبالة ولاية جنوب أستراليا، في ثالث هجوم للقرش خلال الأشهر الأخيرة.

وأعلنت السلطات الأسترالية أن خاي كاولي تعرض لهجوم من قبل سمكة قرش بيضاء كبيرة يوم الخميس.

وهاجمت السمكة، المراهق، أثناء ركوبه الأمواج مع والده قبالة شاطئ إيثيل النائي في شبه جزيرة يورك غرب مسقط رأسه في أديليد.

وتم نقل الضحية، إلى الشاطئ لكن خدمات الطوارئ لم تتمكن من إنعاشه.

ولقي راكبا أمواج حتفهما في هجومين للقرش في منطقتين نائيتين من جنوب أستراليا في شهري ماي وأكتوبر، ولم يتم انتشال جثتيهما.

ووقع 11 هجوما مميتا لأسماك القرش في مياه الولاية منذ عام 2000.