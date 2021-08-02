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 سنة حبس موقوفة النفاذ للمغني لعجال

بقلم  ايمن عبد الرحيم
 سنة حبس موقوفة النفاذ للمغني لعجال
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علمت النهار أن محكمة الميلية الابتدائية في جيجل أصدرت صبيحة اليوم، حكم يقضي بسنة حبسا موقوفة النافذ في حق الفنان لعجال. الذي تمت محاكمته على خلفية احيائه لحفل زفاف « عرس»  اقيم ببادية اولاد يحي خدروش وحضره جمع غفير من المواطنين.

وهذا دون الحصول على رخصة من السلطات المعنية الأمر الذي يخالف إجراءات البرتوكول الصحي ويعاقب عليه القانون. ومعلوم أن المحكمة قد ادانت الاسبوع الماضي صاحب الحفل بالحبس النافذ مع الايداع الفوري وابنه “العريس”  بستة اشهر موقوفة النفاذ. والحكم غيابي على المغني ب 3 سنوات حبسا.

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