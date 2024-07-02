سنتان حبسا نافذا في حق أمين ضبط اختلس 52 مليون من محجوزات ملفات قضائية بباتنة

في اطار مكافحة الفساد بكل أنواعه، أصدرت مؤخرا محكمة باتنة الابتدائية حكما يقضي بالحبس النافذ مدة سنتين في حق أمين ضبط مكلف بمكتب المحجوزات.

وذلك في قضية تعود الى أسابيع قليلة مضت عندما فتحت المصالح العدلية تحقيقا حول اختفاء أموال تعد من محجوزات عدد من الملفات القضائية، وتكشف تلك التحقيقات أن المتهم كان وراء اختلاس تلك الأموال المقدرة اجمالا ب52 مليون سنتيم.

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