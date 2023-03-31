سهرات رمضانية.. رحلات سياحية يومية على حافلات “إيتوزا” المكشوفة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، عن برمجة رحلات سياحية خلال السهرات الرمضانية لاكتشاف العاصمة.

وحسب بيان لمؤسسة “إيتوزا”، أكدت من خلاله توفير رحلات سياحية بالعاصمة على متن الحافلة المكشوفة وذلك في السهرات الرمضانية. تحت شعار “السهرات الرمضانية لا تحلو إلا بوجود حافلات إيتوزا التي تزيد للسهرة بهجة و فرحة و جمال”.

كما ستكون الرحلات السياحية على مسار منتزه الصابلات نحو البريد المركزي. ومن منتزه الصابلات نحو مقام الشهيد.

وأعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها “إيتوزا”. عن برنامج خاص بشهر رمضان للتنقل عبر شبكة النقل العمومي بالحافلات بالعاصمة. يمتد إلى غاية الثانية صباحا.

و يغطي هذا البرنامج – حسب “إيتوزا” خلال أيام الأسبوع 124 خط بـ 253 حافلة خلال فترة النهار. بالإضافة كذلك إلى 56 خط بـ 72 حافلة بعد الإفطار. بمعدل رحلات من 20 إلى 40 دقيقة نهارا. و30 إلى 40 دقيقة ليلا. كما تم تحديد ساعات من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء. ومن الثامنة مساء إلى غاية الساعة الثانية صباحا.

أما بخصوص أيام العطلة الأسبوعية، فإن برنامج النقل لإيتوزا يشمل بالنسبة ليوم الجمعة تغطية 124 خط بـ 123 حافلة في النهار و 56 خط بـ 72 حافلة بعد الإفطار. و ذلك من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السادسة مساء. ومن الثامنة مساء إلى غاية الثانية صباحا.

بينما يشمل برنامج يوم السبت تغطية 124 خط بـ 178 حافلة في النهار. و 56 خط بـ 72 حافة بعد الإفطار. من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء و من الثامنة مساء إلى غاية الثانية صباحا. كما سطرت مؤسسة “إيتوزا” برنامجا خاصا بالسهرات الرمضانية على متن الحافلات السياحية خلال أيام الخميس، الجمعة و السبت.

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