سوء الأحوال الجوية يُتلف المحصول الزراعي ويُهدّد القدرة الشرائية للمواطن

تسببّت الاضطرابات الجويّة، التي شهدتها معظم ولايات الوطن، خلال الأسبوع الجاري، إتلاف عدد من المحاصيل الزّراعية.

نتيجة غمرها بمياه الأمطار والسيول، هو ما أدّى لتعرّض الفلاّحين لخسائر فادحة، جرّاء إتلاف محاصيلهم ومستثمراتهم الفلاحية.

خاصة الحبوب وأشجار الفواكه التي غمرتها الأمطار والسيول، مما حال دون قطفها في موسمها المناسب.

وأخرى تضرّرت كليّا جرّاء حبات البرد المتساقط.

ففي جنوب ولاية تيارت تضرّر حوالي 250 فلاّح جراء الأمطار المتهاطلة بالمنطقة، مما أدى إلى إتلاف قرابة 500 هكتار من المحاصيل الفلاحية.

وتزامنا والاضطرابات الجوية، التهبت أسعار الخضار والفواكه خلال شهر رمضان، بسبب مخلّفات الأمطار على المحاصيل الزراعية.

حيث لا تزال أسعار الخصار ذات الطلب الواسع لتحضير مائدة رمضان مرتفعة، مثل الكوسة والطماطم، والسلاطة، والبصل.

رغم مرور ثلاث أسابيع من الصيام، وهي الفترة نفسها التي شهدت اضطرابات جوية، انعكست بالسلب على القدرة الشرائية للمواطن.

وهذا ما تمّ رصده بسوق “السُّوريكال” بباب الزوار خلال جولة استطلاعية لـ”لنهار أونلاين” أول أمس، حيث عبّر المواطنون عن تذمّرهم من ارتفاع الأسعار.

التي قالوا عنها أنها مرتفعة مقارنة برمضان العام الفارط، متهمين التجار بالمضاربة في الأسعار دون أدنى اعتبار لهذا الشهر الفضيل.

واقتربت “النهار أونلاين” من بعض تجار التجزئة الذين كشفوا ارتفاع الأسعار راجع إلى ارتفاعها بسوق الجملة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومع استمرار الإضرابات الجوية، خلال الأسابيع المقبلة، يزداد تخوّف الفلاحين على منتوجاتهم الفلاحية، فيما يزداد بالمقابل تخوّف المواطن على جيبه.