سوداني أفضل لاعب للشهر في الدوري السلوفيني

حظي الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، بالإعتراف في الدوري السلوفيني، نظير تألقه طيلة شهر مارس الماضي.

وكشفت الصفحة الرسمية للدوري السلوفيني، على منصة “X”، عن فوز هلال سوداني، بجائزة لاعب لشهر مارس الماضي.

كما أعلنت إدارة نادي ماريبور، من جهتها، عن فوز نجمها الجزائري، بجائزة أفضل لاعب للشهر في الفريق.

وجاء فوز العربي هلال سوداني (37 عاما)، بهذه الجائزة، بعد حصوله على أعلى نصبة تصويت من أنصار فريقه، والتي بلغت (52%).