سوريا.. إدارة العمليات العسكرية تعلن الشروع في تسوية وضعيات عناصر نظام الأسد

أعلنت إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية عن الشروع في تسوية وضعيات عناصر نظام الأسد.

ووفقا لبيان إدارة العمليات العسكرية، فإنه سيتم افتتاح مركز لتسوية وضعية عناصر النظام السابق في مدينة حمص.

كما دعت إدارة العمليات العسكرية جميع عناصر النظام السابق للالتحاق بالمركز لاستكمال إجراءات التسوية.

وأوضحت إدارة العمليات العسكرية أن عملية التسوية ستكون قبل يوم السبت المقبل، وسيتم منح بطاقة مؤقتة لعناصر النظام السابق.