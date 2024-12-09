سوريا.. المعارضة تعفو عن العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية

أعلنت إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية في بيان لها، اليوم الاثنين، العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية.

وجاء في بيان المعارضة السورية على تلغرام: “تعلن إدارة العمليات العسكرية العفو العام عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، فلهم الأمان على أرواحهم ويمنع التعدي عليهم”.

وللإشارة، كانت إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن الشروع في تسوية وضعيات عناصر نظام الأسد.