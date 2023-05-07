سوريا تستعيد مقعدها في الجامعة العربية

وافق وزراء خارجية الدول العربية في اجتماع استثنائي لهم، اليوم الأحد، في القاهرة، بمصر على عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

واستذكر بيان الجامعة العربية، الجهود التي بذلت من قبل الدول العربية. وبشكل خاص الجهـود التي بذلــت في قمــة “لم الشمل” بالجزائر.

كما أعرب عن تضامنه التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره. وما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء. ووحدة وسلامة الأراضي السورية.

ورحب البيان بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة والرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا. والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية.

وجدد البيان الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية.

كما تم الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية. يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها. ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم.

وتم الترحيب باستعداد الجمهورية العربية السورية التعاون مع الدول العربية. لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، و ضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان. وكذا اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي.