سوريا.. تسجيل 13 هزة إرتدادية

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، عن تسجيل 13 هزة ارتدادية، عقب الهزة الأرضية التي ضربت البلاد وعددا من البلدان الأخرى من بينها لبنان والأردن وفلسطين ليلة أمس.

وجاء في بيان للمركز: “سجلت محطات الرصد 13 هزة شرق مدينة حماة لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم. أكبرها كان بقدر 5.3 درجات على مقياس ريشتر. بينما الهزات اللاحقة لها هي هزات ارتدادية أضعف قدرا”.

وحدثت الهزة الرئيسية نتيجة تراكم الطاقة خلال الفترة الزمنية السابقة ضمن الفوالق الثانوية المرتبطة بفالق البحر الميت، حسب المركز.

وذكر المركز، أنه ونتيجة لتغير ملحوظ في الزلزالية ضمن نطاق يمتد من جنوب مدينة طرطوس إلى حماة فإنه من المحتمل بنسبة 30% حدوث هزات شدتها بين 3 و 5 درجات.