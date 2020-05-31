سوريا تعلن استئناف العمل في القطاع العام غدا

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سوريا تعلن استئناف العمل في القطاع العام غدا
بقلم معين تيت

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، عن استئناف العاملين في جميع جهات القطاع العام عملهم اعتبارا من يوم غد الإثنين مع ضرورة الالتزام بالشروط الوقائية والصحية.

وأقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه بإعادة دوام العاملين في جميع جهات القطاع العام من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، مع التقيّد بجميع الشروط الوقائية والصحية.

وكانت الحكومة قد ألغت الأسبوع الماضي حظر التجوال الليلي المفروض بشكل كامل ورفعت منع التنقل بين المحافظات، علما أن سوريا سجلت 122 حالة مؤكدة بفيروس “كورونا” فقط.


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