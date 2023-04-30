سوسطارة تحقّق تأهلا مستحقا إلى نصف نهائي الكونفيدرالية

تمكنّ فريق سوسطارة من تحقيق التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية لكرة القدم على حساب الجيش الملكي.

وحقّق فريق إتحاد العاصمة بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة تأهّلا مستحقا إلى الدور المقبل رغم الخسارة بثنائية مقابل ثلاثة.

وسجّل هدفي الإتحاد كل من رضواني وبوسليو بطريقة رائعة. كما قدّم الفريق العاصمي مستويات كبيرة جدا ورجولية خارج القواعد، ما سيسمح لهم بالذهاب بعيدا في المنافسة.

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