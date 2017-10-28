سوسطارة تضرب بالثقيل.. والمولودية تعود بفوز ثمين من براكني

عرفت الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس تسجيل العديد من الإنتصارات لعدة أندية خارج الديار .

وكان فريق وفاق سطيف المستفيد الأكبر من هذه الجولة حيث عاد بفوز ثمين من وهران أمام المولودية المحلية بنتيجة 2-1.

وخرج إتحاد الحراش من سلسلة الهزائم بتحقيقه الفوز أمام نادي بارادو بنتيجة 3-2 وهو الفوز الثاني للكواسر خلال هذا الموسم.

فيما شهدت الجولة التاسعة تألق مولودية الجزائر التي عادت بفوز ثمين من ملعب براكني أمام إتحاد البليدة بنتيجة 2-1.

وكان فريق إتحاد العاصمة صاحب أكبر حصيلة من الأهداف بتسجيله رباعية كاملة في الداربي العاصمي أمام شباب بلوزداد.

ويواصل شباب قسنطينة تصدره ترتيب الرابطة المحترفة الأولى برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ملاحقه شبيبة السباورة.

فيما يواصل الصاعد الجديد إتحاد البليدة التخبط في ذيل الترتيب برصيد نقطتين بعد الهزيمة التي سجلها أمام المولودية أمسية اليوم.

نتائج الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس

شبيبة القبائل 0 – إتحاد بسكرة 0

مولودية وهران 1 – وفاق سطيف 2

شباب قسنطينة 1 – أولمبي المدية 1

نادي بارادو 2 – إتحاد الحراش 3

إتحاد البليدة 1 – مولودية الجزائر 2

نصر حسين داي 1 – إتحاد بلعباس 1

إتحاد العاصمة 4 – شباب بلوزداد 0

شبيبة الساورة 4 – دفاع تاجنانت 2