سوسطارة تنتظر ترسيم قرار حرية تنقل لاعبي شمال إفريقيا

تسعى الأندية الجزائرية للإستفادة من قرار حرية تنقل لاعبي شمال إفريقيا داخل المناطق التابعة لإتحادات “لوناف” من أجل التعاقد مع لاعبين من المغرب العربي.

وينتظر فريق إتحاد العاصمة للإستفادة من هذا القرار الذي تم الموافقة عليه خلال إجتماع شرم الشيخ المصرية يوم 30 سبتمبر الماضي، من أجل إشراك ثلاثة لاعبين أفارقة في مباراة واحدة.

مع العلم أن فريق إتحاد العاصمة يظم في صفوفه كل من اللاعب بالكونغولي برينس إيبارا، والإيفواري فيفيان آسي كوا، بالإضافة إلى إقترابه من حسم صفقة اللاعب الليبي مؤيد اللافي.