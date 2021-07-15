سوغرال: تسخير 1100 حافلة لضمان تنقل المواطنين يومي العيد

أعلنت شركة “سوغرال” لاستغلال محطات النقل البري للمسافرين عن مضاعفة نشاطها خلال أيام عيد الأضحى. عن طريق فتح شبابيك إضافية للاستجابة للطلب على النقل خلال هذه المناسبة. وتجنيد كافة عمالها و تدعيم حظيرة الحافلات العاملة أيام العيد

وأوضح تازرات فارس الرئيس المدير العام لشركة “سوغرال” للقناة الإذاعية الأولى، أن الشركة قامت بمناسبة عيد الأضحى بتدعيم الفرق العاملة في كل المحطات. كما تم إلغاء العطل في هاته الفترة من أجل إستغلال كل الموارد البشرية المتوفرة. وفتح شبابيك إضافية، أما بالنسبة للحافلات فهناك مخطط وطني وضع بالتنسيق مع مديريات النقل من أجل الاستجابة لأي ضغوط ممكنة. أين تم تسخير 1100 حافلة

وأضاف ذات المتحدث، أن الشركة إستحدثت خدمة الحجز الرقمي واقتناء التذاكر من عدة نقاط خارج المحطات عبر شبابيك رقمية موزعة في أماكن عديدة. وهي الخدمة التي تمكن الزبائن من دفع مستحقات النقل عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني. كما تم استحداث تطبيق رقمي يتيح للمسافرين الاطلاع على برنامج الرحلات الخاصة بالنقل البري. مضيفا أن الخدمة متوفرة على الهواتف الذكية وكذا الموقع الالكتروني للمؤسسة حيث يستطيع المواطن التعرف على عدد الرحلات، والمقاعد المتبقية قبل الانطلاق وهذا ما سيجنب المواطنين التنقل لساعات قبل انطلاق رحلاتهم

وكشف في ذات السياق، أنه تم اختيار محطة الجزائر كنموذج أولي من اجل إطلاق خدمة التوزيع الآلي للتذاكر. وستدخل حيز الخدمة الشهر المقبل. كما تعتزم الشركة مستقبلا تقديم خدمة دفع التذاكر عن طريق الأنترنت تفاديا للتعاملات المباشرة في هاته الفترة.

وبادرت شركة “سوغرال” بمسح ديون المحلات التجارية المتواجدة داخل محطات النقل البري للمسافرين التابعة لها. تضامنا مع أصحابها بعد تضرر نشاطهم بسبب وباء كورونا